Минтруд предложил направить более 54 млрд рублей на пособия по безработице в 2020 году

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Минтруд подготовил проект постановления правительства, которым предлагается установить минимальный и максимальный размеры пособия по безработице в размере 1,5 тыс. и 8 тыс. рублей в 2020 году, а также направить в 2020 году на выплату пособия бюджетные ассигнования в размере 54,3 млрд рублей, говорится в пояснительной записке в проекту постановления, опубликованному в пятницу на портале нормативно-правовых актов.

"Настоящим проектом постановления предлагается установить размеры величин пособия по безработице на 2020 год: минимальной - 1,5 тыс. рублей; максимальной: для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста) - 8 тыс. рублей", - говорится в постановлении.

Отмечается, что на эти цели предлагается предусмотреть в 2020 году 54,319 млрд рублей, а в 2021 и 2022 годах по 54,309 млрд рублей.

Согласно документу, для лиц предпенсионного возраста пособие по безработице составит 11 280 рублей. "Прогнозируемая среднемесячная численности граждан предпенсионного возраста, зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработных, в 2020 году составит 150,2 тыс. человек, в 2021 году - 150,3 тыс. человека, в 2022 году - 150,3 тыс. человек", - отмечается в документе.

В этой связи предполагается выделение на эти цели дополнительных средств в объеме 2,647 млрд рублей на 2020 год, 2,639 млрд рублей на 2021 год и 2,631 млрд рублей на 2022 год.