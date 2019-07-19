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Alibaba в рамках СП будет развивать платежные и логистические решения в России

Глава AliExpress Россия Лю Вэй считает, что это хорошо повлияет на электронную коммерцию в стране

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Совместное предприятие РФПИ, "Мегафона", Mail.ru Group и Alibaba - AliExpress Россия - будет развивать в России платежные и логистические решения для электронной коммерции. Об этом сообщил глава AliExpress Россия Лю Вэй, выступая на презентации Alibaba Global Course для экспортеров.

"Мы будем развивать платежные и логистические решения в России. Это хорошо повлияет на российскую электронную коммерцию. Через три-пять лет вы увидите колоссальную трансформацию", - сказал он.

В июне Российский фонд прямых инвестиций, Alibaba, "Мегафон" и Mail.ru Group подписали финальное соглашение о создании совместного предприятия AliExpress Россия. СП было создано для интеграции ключевых российских потребительских интернет- и e-commerce-платформ.

Доля "Мегафона" в AliExpress Россия составит 24,3%, РФПИ - 12,9%, Mail.ru Group - 15%. Alibaba Group инвестирует $100 млн и сделает частью СП бизнес AliExpress в России, который включает в себя текущую локальную и трансграничную деятельность международной платформы электронной коммерции AliExpress.

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