Минфин раскритиковал выводы АКРА об ипотечном кризисе

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Рассуждения аналитиков об ипотечном кризисе в России и аналогии с США не имеют под собой никаких оснований, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Накануне рейтинговое агентство АКРА в исследовании сообщило, что расходы бюджета на покрытие дефолотов по ипотечным бумагам (ИЦБ) в случае неблагоприятного сценария развития экономики могут составить от 0,9 трлн до 1,5 трлн рублей. Аналитики агентства также предложили проект развития ипотечного рынка в России, который не позволит повторить модель в США, приведшую к кризису 2007-2009 годов.

"Рассуждения об ипотечном кризисе в России и аналогии с США не имеют под собой никаких оснований . В отличие от американского рынка в России выдается минимальная доля ипотечных кредитов с низким или нулевым первоначальным взносом, а их секьюритизация и вовсе законодательно запрещена. Что еще более важно - в отличие от США в России нельзя в любой момент прекратить обязательства по ипотечному кредиту, просто отказавшись от "ключей". В США комбинация именно этих двух факторов привела к кризису на ипотечном рынке в момент снижения цен на недвижимость", - отметил Моисеев.

По мнению замминистра, не выдерживает критики и предложенная аналитиками модель развития ипотечного рынка. "Именно взрывной рост многотраншевых ипотечных облигаций, со сложной структурой и распределением риска, который не смогли адекватно оценить международные рейтинговые агентства, и привел к масштабному финансовому кризису на Западе. Напротив, инвесторы в однотраншевые ипотечные облигации с поручительствами государственных ипотечных агентств избежали каких-либо потерь. Полученный урок был усвоен и в США - после кризиса основу рынка составляют именно однотраншевые облигации с гарантией агентств, а доля сложных траншированых инструментов после кризиса сократилась с 55% до маржинальных 3%. Именно такие бумаги с поручительством ДОМ.РФ положены в основу национального проекта, а их доля в прошлом году достигла 95% от всего выпуска", - подчеркнул Моисеев. Замминистра добавил, что при определении направлений развития ипотечного рынка в РФ также были сделаны выводы из чужих ошибок.

Позиция рейтингового агентства АКРА

В своем обзоре аналитики АКРА отмечали, что по итогам I квартала 2019 года реальные располагаемые доходы населения сократились на 2,3% в годовом выражении. А учитывая текущую динамику макроэкономических показателей в России, дальнейший органический рост ипотечного портфеля при сохранении существующих стандартов кредитования будет ограничен. Аналитики подчеркивали, что наиболее крупные банки уже исчерпали лимит "идеальных" заемщиков, имеющих минимальную долговую нагрузку и отвечающих наиболее жестким критериям андеррайтинга. В этой связи эксперты агентства полагают, что на фоне слабого кредитного спроса, обусловленного низким уровнем доступности кредитов для населения, существует высокая вероятность того, что банки могут пойти на дальнейшее повышение риск-аппетитов и ослабят требования к заемщикам.