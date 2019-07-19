"Нафтогаз" сообщает, что суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции "Газпрома"

КИЕВ, 19 июля. /ТАСС/. "Нафтогаз Украины" распространил в пятницу сообщение, согласно которому суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции "Газпрома" в делах о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории этих стран.

Эти решение, как говорится в сообщении, были приняты 8 и 19 июля нынешнего года.

В декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о поставках газа на Украину и его транзите через территорию страны, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд. "Газпром" эти решения обжаловал. Апелляционный суд округа Свеа в Швеции назначил слушания по апелляции "Газпрома" на октябрь 2019 года.

Однако летом 2018 года "Нафтогаз" начал процесс принудительного взыскания $2,56 млрд через арест активов российского холдинга в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах, Люксембурге, которые "Газпром" также обжаловал.