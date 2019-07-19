Ростех выпустит бонды объемом до 100 млрд рублей для финансирования гражданских проектов

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Дочерняя компания Ростеха - "РТ-Финанс" подготовила первый выпуск биржевых облигаций, которые будут торговаться на Московской бирже, срок обращения ценных бумаг составит до 15 лет, говорится в сообщении компании.

"Всего за счет выпусков облигаций планируется привлечь до 100 млрд рублей. Средства будут направлены на финансирование программ производства продукции гражданского назначения", - отмечается в сообщении.

Из этой суммы свыше 30 млрд рублей планируется направить на развитие Национальной службы санитарной авиации (НССА), говорится в сообщении госкорпорации.

"Проект позволит значительно увеличить парк санитарной авиации, обеспечив его новыми вертолетами отечественного производства "Ансат" и Ми-8 в медицинской комплектации", - отмечается в сообщении.

Привлеченные средства будут также использованы для реализации одного из главных проектов гражданской авиации - создание российского лайнера МС-21, а также будут направлены на финансирование программ производства гражданских грузовых автомобилей "КамАЗ".

В 2017 году Ростех выступил с инициативой создания Национальной службы санитарной авиации - единого оператора, оказывающего авиационные услуги по экстренной транспортировке пациентов на всей территории РФ. Идея была поддержана президентом России и правительством РФ. В соответствии с подписанными контрактами, к 2021 году "Вертолеты России" поставят НССА 104 вертолета "Ансат" и 46 Ми-8 в медицинской комплектации. Более 70 машин планируется произвести и поставить уже в этом году.

