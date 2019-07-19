Минтранс: новый порядок допуска к зарубежным рейсам нацелен на повышение авиабезопасности

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Законопроект о новом порядке допуска к зарубежным рейсам (разработан Минтрансом, подразумевает в том числе возможность для ФСБ отменить любой зарубежный рейс из-за "угрозы безопасности РФ") должен повысить уровень безопасности полетов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

"Минтранс России не заинтересован в установлении избыточных норм и правил, которые повлекут за собой издержки для авиаотрасли. Напротив, целью законопроекта является повышение уровня безопасности полетов, усиление контроля за техническим обслуживанием воздушных судов российских эксплуатантов гражданской авиации, а также соблюдение летным и кабинным экипажем режима труда и отдыха при выполнении полетов за пределами воздушного пространства РФ", - говорится в сообщении министерства.

В случае поступления замечаний по существу проекта он будет доработан, добавили в Минтрансе.

Ранее в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что в России может быть введен новый порядок допуска авиакомпаний к международным полетам. В частности, указывало издание, по требованию ФСБ Росавиация должна будет отменить любой международный рейс в случае "угрозы безопасности РФ", а нарушение порядка карается лишением прав на международные полеты. В Минтрансе и ФСБ эту информацию изданию комментировать отказались.