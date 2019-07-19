Минфин подготовил законопроект об участии самозанятых в закупках госкомпаний

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Преференции при участии в закупках госкомпаний и госкорпораций для малых и средних предприятий (МСП) будут распространены на самозанятых граждан. Соответствующий законопроект подготовлен Минфином и опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

"Законопроектом предлагается распространить до 31 декабря 2028 года специальные положения 223-ФЗ (федеральный закон, регулирующий закупки госкомпаний и госкорпораций - прим. ТАСС), касающиеся участия субъектов МСП в закупках, на физических лиц, поставленных на учет в ФНС России в качестве плательщиков налога на профессиональный доход и не являющихся индивидуальными предпринимателями", - говорится в сообщении Минфина.

Согласно действующему закону о закупках, компании с госучастием и госкорпорации обязаны отводить малому и среднему бизнесу не менее 18% своего годового заказа, причем 15% закупок должны разыгрываться между МСП на прямых торгах - без участия крупного бизнеса. Кроме того, для МСП предусмотрен меньший размер обеспечения заявок, а максимальный срок оплаты по договору не может превышать 30 дней со дня подписания акта приемки.

Распространение на самозанятых льгот при участии в госзакупках позволит обеспечить таким гражданам благоприятные условия деятельности в рамках реализации национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", указывают в Минфине.

Ранее первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов объявил о том, что на самозанятых будут распространены все действующие меры господдержки малого и среднего бизнеса, в том числе возможность получения льготных кредитов и доступ к информационному ресурсу "Бизнес-навигатор МСП".

Налоговый режим для самозанятых начал действовать в тестовом режиме с 2019 года в четырех российских регионах - Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. С 2020 года все российские регионы получат право вводить на своей территории налог для самозанятых.