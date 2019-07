IT-компания Veeam Software обжаловала решение суда по делу программиста из Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Швейцарская компания по разработке программного обеспечения Veeam Software обжаловала решение Приморского районного суда Петербурга, который частично удовлетворил иск программиста Антона Мамичева по делу о незаконном использовании разработанной им программы. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Подана жалоба от Veeam Software", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе отметили, что решение райсуда также обжалует дочерняя компания швейцарской Veeam Software "Интервим".

Программист Антон Мамичев обратился в Приморский районный суд Петербурга 18 января прошлого года с иском о защите авторских прав к ООО "Интервим", Veeam Software и Amazon Technologies Inc. Истец утверждал, что является автором программы eLearning Metadata Manager (программа для разработчиков курсов электронного обучения), которую он создал во время работы в компании "Интервим". После увольнения истец обнаружил, что компания использует программу в коммерческих целях, а из ее программного кода удалена информация о том, что он является автором.

Истец указал Amazon Technologies Inc. в качестве ответчика, так как полагал, что компания является провайдером-хостинга и сможет удалить спорную компьютерную программу с веб-сайта. Требование о взыскании компенсации было заявлено только в отношении Veeam Software и ее "дочки". Позже истец отказался от всех исковых требований к Amazon Technologies Inc. Суд принял отказ от иска и с 10 октября 2018 года Amazon Technologies Inc. не являлось участником дела.

В июне суд требования заявителя удовлетворил частично, признав Мамичева автором программы, запретив компаниям Veeam Software и "Интервим" использовать программу любым способом и взыскав с них 23 млн рублей. Программист в исковом заявлении добивался взыскания 43,8 млн рублей.

Amazon Technologies inc - дочерняя компания Amazon, которая является крупнейшей в мире по обороту товаров и услуг в интернете. Veeam Software - швейцарская компания по разработке программного обеспечения. Она специализируется на производстве программного обеспечения для крупных фирм и программ для резервного копирования информации. Офисы компании расположены в 30 странах.