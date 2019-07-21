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Матвиенко выступила за введение единой валюты в рамках Союзного государства с Белоруссией

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко Сергей Бобылев/ТАСС
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
© Сергей Бобылев/ТАСС

МИНСК, 21 июля. /ТАСС/. Россия и Белоруссия в рамках Союзного государства должны будут прийти к введению единой валюты. Об этом заявила в воскресенье председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире белорусского телеканала ОНТ.

"Это должен быть полноценный союз с точки зрения одинаково развивающихся экономик, потому что интегрироваться в обратном случае будет сложно. Это союз, который должен на том или ином этапе иметь единую валюту, потому что очень трудно с разными валютами определять единую финансовую, валютную политику", - отметила глава Совета Федерации.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаБелоруссияРоссия
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