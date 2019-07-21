"Белнефтехим" из-за поставок грязной нефти из России снизил экспорт продукции на $800 млн

МИНСК, 21 июля. /ТАСС/. Ситуация с поставками в Белоруссию некачественной нефти из РФ привела к снижению экспорта продукции предприятий концерна "Белнефтехим" на $800 млн. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала "Беларусь 1" министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.

"Из-за объективного фактора, фактора грязной нефти, мы существовали в режиме определенных ограничений поставок. Если мы посмотрим экспортную статистику, то по "Белнефтехиму" это минус $800 млн к прошлому году", - отметил глава Минэкономики Белоруссии.

В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе", в результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть. Источник загрязнения экспортной нефти был обнаружен на участке Самара - Унеча. В "Транснефти" заявили, что загрязнение сырья в трубопроводе было умышленным. В Следственном комитете РФ отмечали, что грязная нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья.

Поставки кондиционной нефти на территорию Белоруссии возобновились в начале мая.