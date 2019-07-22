В Шанхае начались торги на новой площадке для высокотехнологичных компаний

ШАНХАЙ, 22 июля. /ТАСС/. Торговля акциями на созданной на базе Шанхайской фондовой биржи новой площадке для высокотехнологичных компаний, получившей название STAR market, официально была запущена в понедельник. Как сообщает агентство "Синьхуа", в первый день ее работы к размещению IPO были допущены 25 китайских компаний.

Данная площадка, которая призвана стать новым инструментом для привлечения частного финансирования в высокотехнологичный сектор, была официально запущена 13 июня на Шанхайской фондовой бирже Комиссией по регулированию ценных бумаг КНР. О планах по ее созданию объявил еще в ноябре прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин на первой Китайской международной выставке импортных товаров в Шанхае.

Для участия в торгах на новой площадке потенциальные инвесторы из частного сектора должны обладать финансовыми активами в размере не менее 500 тыс. юаней (около $73,5 тыс.) на счетах в акциях класса "А", а также иметь не менее чем двухлетний опыт участия в торгах. Иностранный капитал тоже сможет принять участие в торгах через различные квалифицированные программы иностранных институциональных инвесторов в Китае.

На новой площадке установлен более широкий коридор ежедневных колебаний цен на акции, который составляет не 10%, как на фондовых биржах в Шанхае и Шэньчжэне, а 20%. Торги будут временно приостановлены для охлаждения рынка, если колебания цен за один день превысят 30%. Брокерские компании и инвестиционные банки, согласно установленным правилам, обязаны при обработке новых IPO приобрести от 2% до 5% акций компании. Сделано это для того, чтобы не допустить завышения ими цен на сделки.

Согласно официальным данным, до начала торгов на STAR market заявки на размещение IPO были поданы 148 компаниями. Разрешение получили пока только 25 из них, которым удалось, по данным Шанхайской фондовой биржи, привлечь порядка 37 млрд юаней (около $5,4 млрд) при первичном размещении акций.