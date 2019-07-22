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"Известия": у крупнейших банков России пытались похитить 24 млрд рублей

Речь идет о Сбербанке, Альфа-банке, ВТБ, Московском кредитном банке и Почта банке
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© Максим Шеметов/ТАСС

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Почта банк и Московский кредитный банк (МКБ) в I полугодии 2019 года предотвратили кражи со счетов своих клиентов на общую сумму более 24 млрд рублей. Об этом пишет газета "Известия", которой удалось получить информацию о предотвращенных хищениях от данных кредитных организаций.

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"За первое полугодие в Сбербанке предотвратили хищения со счетов клиентов на сумму 18 млрд рублей, в ВТБ - 5,4 млрд рублей, в Альфа-банке - не менее 700 млн рублей, в Почта банке - 135 млн рублей и в МКБ - 10 млн рублей. Таким образом, только у клиентов этих банков мошенники пытались похитить более 24 млрд рублей", - говорится в публикации.

О том, удалось ли мошенникам похитить какие-либо средства со счетов в данных банках, "Известиям" не уточнили. В ЦБ РФ не стали комментировать изданию информацию о предотвращенных кражах.

Ранее Банк России сообщал, что в 2018 году со счетов физических лиц мошенникам удалось похитить деньги на общую сумму 1,38 млрд рублей.

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