"Известия": внедрение в банках технологии блокчейн может угрожать их безопасности

ТАСС, 22 июля. Половина пилотных проектов банков по внедрению технологии блокчейн, а также свыше 70% заключаемых смарт-контрактов уязвимы к хакерским атакам, пишут "Известия" со ссылкой на отчет компании из сферы кибербезопасности Positive Technologies.

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Проекты, запущенные в тестовом режиме, зачастую связаны с основной корпоративной инфраструктурой финансовых организаций - за счет этого хакеры могут проникнуть в основную сеть банка с использованием уязвимости в системе на базе блокчейна, уточняют эксперты. Таким образом, злоумышленник может получить полный контроль над критически важными ресурсами организации, поясняют в Positive Technologies.

Поскольку технология блокчейн достаточно новая, то опыта противостояния угрозам у нее еще нет, говорит антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Алексей Маланов. По его словам, даже если находятся какие-либо уязвимости в таких проектах, то банк может их исправить, не привлекая внимания.

Сейчас российские банки достаточно активно используют технологии блокчейн. Как уточняет издание, в финансовых организациях пока не видят серьезных угроз для безопасности своей инфраструктуры из-за блокчейн-проектов, поскольку значительная их часть реализуется в закрытом режиме. Однако при этом банки признают уязвимость этой технологии, в частности из-за нехватки опыта программистов - об этом газете сообщили в Сбербанке, ВТБ и "Альфа-банке".

Технология распределенного реестра является одной из "сквозных" цифровых технологий, развитие которых предусмотрено в нацпроекте "Цифровая экономика".