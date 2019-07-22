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Инвесторы с 2015 года арендовали в Москве 30 га земли под промышленные и соцпроекты

Участки преимущественно располагаются в ЦАО, СЗАО, ЗАО и ЮАО

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Власти Москвы с 2015 года сдали в аренду частным инвесторам 24 городских земельных участка общей площадью 30 га для реализации инвестиционных проектов, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"С 2015 года город предоставил частным инвесторам 24 земельных участка без проведения торгов для строительства масштабных инвестиционных проектов, в рамках которых предприниматели создают объекты социальной и промышленной инфраструктуры. Общая площадь земельных участков составила 30 га, из них 19 га предназначены для строительства спортивных, культурных и образовательных объектов", - цитирует пресс-служба главу департамента Максима Гамана.

По данным пресс-службы, для реализации инвестпроектов предприниматели арендуют у города на шесть лет земельные участки без проведения торгов. Ставка арендной платы в первые два года строительства для соцобъектов составляет 0,05% от кадастровой стоимости, для производства - от 0,1 до 1,5%, а затем повышается до 8% к шестому году аренды. Общий размер годовой платы за участки составил более 6 млрд рублей.

Уточняется, что арендованные участки расположены преимущественно на северо-западе города, а также в Центральном, Западном и Южном административных округах. Общий строительный объем участков - 545 тыс. кв. м.

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