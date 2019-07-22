"Ъ": "Шоколадница" планирует запустить сеть с едой навынос

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Группа компаний "Шоколадница" (управляет одноименной сетью кофеен, а также сетями "Кофе Хауз" и "Ваби Саби") намерена запустить новую сеть с напитками и едой навынос, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на ресторанном рынке.

В компании изданию подтвердили, что разработка такого проекта ведется. Сейчас решается вопрос о том, будут ли это отдельные заведения или площадки на базе действующих кофеен группы.

"Предстоит определиться, будут ли точки grab & go развиваться на отдельных площадках либо они будут интегрированы в действующие заведения сети", - отметил представитель компании.

Новый формат тестировался на базе некоторых заведений "Кофе Хауз", в том числе в виде корнеров (автономных площадок внутри действующих заведений), уточнили в "Шоколаднице". Новая сеть может быть запущена в тестовом режиме в начале 2020 года. Пилотный проект будет развиваться в Москве.

Продажа напитков и еды навынос сейчас один из быстрорастущих сегментов на рынке общепита: по данным сервиса 2ГИС, по итогам 2018 года количество таких заведений в России выросло более чем на 15%.