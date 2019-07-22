Минэкономразвития предлагает смягчить требования к компаниям для перехода в юрисдикцию РФ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития предлагает смягчить требования к компаниям для редомициляции (перевод в другую юрисдикцию), исключив требования о членстве иностранных юридических лиц в структурах ФАТФ или Манивэл. Соответствующий законопроект размещен в понедельник на федеральном портале нормативных правовых актов.

Закон о специальных административных районах (САР) в РФ был принят 3 августа 2018 года. В основе проекта лежит идея формирования привлекательной площадки для перемещения иностранных компаний, обладающих российскими активами, из офшорных юрисдикций в Россию. После редомициляции они обретают статус международных компаний и получают льготы в области налогообложения и валютного регулирования и ряд других преференций. САР появились на острове Русский (Приморский край) и острове Октябрьский в прошлом году.

"Проект федерального закона "О внесении изменения в ФЗ "О международных компаниях" (в части уточнения требований к иностранному юридическому лицу, которому может быть предоставлен статус международной компании)" разработан в целях обеспечения расширения возможности для редомициляции иностранных юридических лиц из иностранных юрисдикций", - говорится в пояснительной записке.

В соответствии с действующим законодательством иностранное юридическое лицо может получить статус международной компании при соблюдении ряда условий. Одним из них является требование, по которому юрлицо должно быть зарегистрировано в государстве, которое является членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) или членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл).

"Указанное положение не позволяет иностранным юридическим лицам, зарегистрированным в государствах, не являющихся членами ФАТФ или Манивэл, но являющихся, например, членами региональных групп, созданных по типу ФАТФ, зарегистрироваться в России в порядке редомициляции и получить статус участника специального административного района", - отмечают в Минэкономразвития.

"При этом положения закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" предусматривают механизмы, позволяющие выявлять источники происхождения денежных средств или иного имущества при установлении клиентских отношений с организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом", - подчеркивают в министерстве.