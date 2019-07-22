РЖД приостановили продажи билетов на несколько рейсов по после ЧП в Коми

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) приостановили продажу билетов на несколько поездов, курсирующих по участку Кожва - Сосногорск Северной железной дороги, после схода вагонов с углем, который произошел на станции "Керки" в республике Коми. Об этом говорится в сообщении холдинга.

Ряд пассажирских поездов проследует только от и до Сосногорска. Далее по маршруту продажи билетов приостановлены на поезда №310 Адлер - Воркута отправлением из Адлера 19 июля на участке от Сосногорска до Воркуты, №304 Сыктывкар - Усинск отправлением из Сыктывкара 22 июля на участке от Сосногорска до Усинска, №78 Санкт-Петербург - Воркута отправлением из Санкт-Петербурга 21 июля на участке от Сосногорска до Воркуты, №376 Москва - Воркута отправлением из Москвы 21 июля на участке от Сосногорска до Воркуты, №22 Москва - Лабытнанги отправлением из Москвы 21 июля на участке от Сосногорска до Лабытнанги, №42 Москва - Воркута отправлением из Москвы 21 июля на участке от Сосногорска до Воркуты, №267 Сосногорск - Новороссийск отправлением из Сосногорска 22 июля на участке от Сосногорска до Ярославля.

Продажи билетов на пассажирский поезд №303 Усинск - Сыктывкар отправлением из Усинска 22 июля закрыты по всему маршруту следования. Кроме того, отменены пригородные поезда № 6721 Ираель - Сосногорск и № 6722 Сосногорск - Ираель.