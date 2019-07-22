Ростех и Минсельхоз к концу 2019 года запустят маркировку молочной продукции

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Ростех и Минсельхоз рассчитывают к концу года запустить маркировку молочной продукции. Об этом сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Нужно обязательно начать маркировку этой продукции. Я думаю, что к концу года мы завершим работу по маркировке молочной продукции, я вам уже докладывал об этом. Мы всю работу совместно с Минсельхозом завершаем, и к концу года уже запустим маркировку. Потому что у нас сегодня продукции очень много продается непонятно какой", - сказал он.

С 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года в России продлится эксперимент по маркировке молочных продуктов, а 18 июля 2019 года стало известно о том, что обязательная маркировка молочной продукции начнется в России с марта 2020 года. Согласно постановлению правительства, маркируются молоко и сливки, сухое молоко и сливки, кисломолочные продукты (кефир, йогурт и др.), молочная сыворотка, сливочное масло, сыры, творог и другие продукты. Полномочия оператора информационной системы, осуществляющего информационное обеспечение эксперимента, закреплены за Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ). Кроме того, с 1 июля часть молочной продукции вошла в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий", а с 1 ноября в нее должна войти оставшаяся молочная продукция.

Чемезов также в очередной раз отметил необходимость маркировки воды. "Как ни странно, самая подделываемая продукция - это вода, питьевая вода, которую мы покупаем, которую мы пьем. Процент фальсификата составляет от 25 до 30% (это в среднем по России), а в некоторых регионах и до 80%. Нужно обязательно начать маркировку этой продукции", - сказал он.

Ранее Роспотребнадзор направил в Минпромторг предложение о маркировке минеральной воды в России для предотвращения производства и оборота контрафактной продукции в стране. В России сейчас идут добровольные эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 г. обязательной маркировке подлежат 10 товарных групп: табак, духи, обувь, шины и пневматические покрышки, фотокамеры и лампы-вспышки, а также пять групп изделий легкой промышленности.

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