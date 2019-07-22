Свыше 50 пунктов экстренной связи необходимо для безопасности автомобилистов Магадана

МАГАДАН, 22 июля. /ТАСС/. Более 50 передвижных пунктов экстренной связи необходимо для обеспечения безопасности автомобилистов на федеральной трассе "Колыма" в Магаданской области, где отсутствует устойчивая сотовая связь. Об этом сообщается в понедельник на сайте областного правительства.

В понедельник в Магадане состоялось совещание о реализации нацпрограммы "Цифровая экономика" под руководством вице-премьера РФ Максима Акимова.

"На территории Магаданской области мы уже несколько лет успешно используем сеть пикетов экстренной связи (автономный комплекс первой помощи для пострадавших в удаленной от города местности - прим. ТАСС) из десяти пунктов, расположенных на опасных участках автомобильных дорог Колымы. Это решение действительно спасает людям жизнь, у нас ведется соответствующая статистика. Для 100% покрытия федеральной трассы "Колыма" в регионе необходимо построить 55 базовых станций. Это порядка 15 млн рублей - стоимость одной станции, а также доставка, монтаж и обслуживание всей сети - от 50 до 75 млн рублей", - приводит пресс-служба правительства области слова руководителя регионального департамента информационных технологий и связи Дмитрия Мироненко.

По словам Мироненко, реализация "такого дорогостоящего проекта по покрытию всей трассы сотовой связью в рамках регионального бюджета невозможна". "Региону нужна поддержка из федерального бюджета", - сказал он.

По данным региональных властей, сигнал сотовой связи отсутствует на 76,6% дорог федерального значения (642 из 834 км) и 96,3% дорог (1082 из 1164 км) регионального и межмуниципального значения области. Автономный комплекс первой помощи для пострадавших в удаленной от города местности обеспечивает сотовой связью, интернетом и комнатой обогрева.

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпрограммы на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.