Убытки в ОСАГО по европротоколу можно будет оформить через портал госуслуг с 29 октября

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Банк России разработал и опубликовал изменения в правила ОСАГО, согласно которым водители получат возможность оформления европротокола через портал госуслуг с 29 октября 2019 года. Соответствующая информация размещена на сайте ЦБ РФ.

"В правилах ОСАГО закрепляется возможность оформления европротокола через портал госуслуг, когда направляемое страховщику извещение о ДТП подписывается участниками аварии в электронном виде. При этом сами файлы направляются автоматически программным обеспечением, за работу которого водители ответственности не несут", - отмечается в материалах ЦБ.

Кроме того, в проекте изменений определена процедура проверки сведений в заявлении о заключении электронного ОСАГО в базах данных органов власти. "Страховщик сможет потребовать сканированные копии документов, только если у него нет возможности провести проверку представленных сведений в органах власти", - отмечает ЦБ. При этом, если данные, представленные страхователем, не соответствуют сведениям в государственных информационных системах, страховщик сможет приостановить оформление электронного полиса.

"Это будет способствовать снижению числа возможных мошеннических действий. При этом все необходимые проверочные мероприятия будут осуществляться страховщиком в течение 20 минут, как и по действующему сейчас порядку. Если через 20 минут ответ от государственного органа не будет получен (например, по причине технического сбоя), договор ОСАГО должен быть заключен", - констатирует регулятор.

Также планируется отменить обязанность по составлению извещения о ДТП для водителей, которые в силу обстоятельств аварии (например, если в ней пострадали люди) обязаны оформлять ДТП с участием сотрудников полиции. В этом случае все сведения будут зафиксированы автоинспекторами. Согласно информации Банка России, будут внесены изменения в бланк полиса ОСАГО - в частности, на нем не будет указываться серия. Заключение договоров ОСАГО на старых полисах будет разрешено до 1 февраля 2020 года.

Все необходимые изменения в подзаконные акты вступят в силу вместе с изменениями в законе об ОСАГО - 29 октября 2019 года.

Европротокол - это упрощенный порядок оформления аварии без вызова сотрудников Госавтоинспекции. Воспользоваться им можно, если в столкновении участвовали только два автомобиля, оба владельца застрахованы по ОСАГО, нет пострадавших, ущерб причинен только автомобилям участников ДТП, а имущество третьих лиц не пострадало.