Робот-консультант российской компании Promobot начнет работу в Нацбанке Омана

ПЕРМЬ, 22 июля. /ТАСС/. Российская компания Promobot заключила контракт с Национальным банком Омана на запуск пилотного проекта по оснащению банковских отделений роботами-консультантами. Как сообщил в понедельник ТАСС сооснователь компании по производству роботов Олег Кивокурцев, умные машины начнут свою работу в Омане уже в августе 2019 года.

"Мы заключили контракт с Национальным банком Омана, это будет первая поставка роботов в эту страну. Робот-консультант будет работать в банке, обслуживать клиентов, отвечать на вопросы, а в будущем заполнять документы, печатать чеки и выполнять функции менеджера", - сказал он.

Как пояснили в пресс-службе компании, стоимость одного такого робота составляет $25 тыс. Первый робот отправится в Оман уже в начале августа, всего в планах у компании поставить в Оман 40 роботов. Роботы Promobot уже трудятся на Аравийском полуострове: в клиниках Кувейта, школах Саудовской Аравии, а также в Дубай-Молле - самом большом торговом центре в мире.

"По истечению трех месяцев пилотного проекта будет второй этап, на котором будет закупка 40 роботов, общей суммой около $1 млн", - добавил Кивокурцев.

По словам представителя Нацбанка Омана Хамида Аль-Барвани, банк рассматривал решения со всего мира, но остановился на роботах российского производства. "Роботы Promobot могут общаться на нескольких языках - это очень важно для Омана. В нашем банке робот должен говорить на английском, французском, немецком и, главное, арабском языке. Российский робот - единственный робот-консультант, который знает арабский", - приводит слова Аль-Барвани пресс-служба компании.

Компания Promobot - крупнейший производитель автономных сервисных роботов на территории Северной и Восточной Европы. Роботы этой компании трудятся в качестве администраторов, промоутеров, хостес, музейных гидов, в банках, отделениях сотовой связи, музеях и других организациях. Производство компании расположено в Перми, производственный цикл включает в себя производство электроники, пластиковых и металлических деталей.