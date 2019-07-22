Правительство выделит дополнительные деньги на закупку машин скорой помощи для регионов

СЕЛО ЛИНЕЦ /Курская область/, 22 июля. /ТАСС/. Правительство РФ выделит дополнительные средства на закупку автомобилей скорой помощи и школьных автобусов для поставки в регионы России. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом.

"Я согласовал вопрос о дополнительной закупке автомобилей скорой помощи и школьных автобусов для поставки в регионы. Думаю, что какая-то часть этих дополнительных закупок попадет и в распоряжение Курской области", - сказал он.

Врио губернатора доложил премьеру о ходе реализации в регионе национальных проектов, в частности, в сфере здравоохранения и образования. В частности, он рассказал о планах ввода в эксплуатацию новой школы в Железногорске, намерении полностью заменить автопарк карет скорой помощи до конца этого года.

В целом, говоря о выполнении майского указа президента, Старовойт рассказал, что в Курской области утверждено 42 региональных проекта, ведется работа по реализации 10 федеральных национальных проектов из 12, по нацпроекту в области производительности труда работа начнется в 2020 году, а для реализации нацпроекта по науке власти региона оказывают поддержку учебным заведениям. "В целом на 2019 год финансирование всех уровней бюджета по исполнению национальных проектов в Курской области составляет почти 7,5 млрд рублей", - добавил врио губернатора.

Развитие автодорог

Старовойт также доложил премьер-министру о работах по развитию автодорожной сети. По его словам, в Курской области на эти цели в текущем году выделено из федерального и регионального бюджетов предусмотрено более 900 млн рублей. В течение года планируется выполнить работы на 31 объекте, отремонтировать дороги с применением новых технологий.

Особое внимание врио губернатора уделил теме застройки Северозападного района Курска, где многие годы строились частные дома и не было необходимой транспортной обеспеченности. По его словам, сейчас в этом районе ведутся работы по строительству проспекта Дружбы. Эта дорога позволит, добавил Старовойт, позволит разгрузить северозападную часть города и обеспечить дорожным сообщением более 10 тыс. жителей этого района. Кроме того, по словам врио губернатора, власти региона приняли решение использовать специализированную технологию для строительства дорог в районах, где превалирует частная жилая застройка, "а в городе таких улиц много". По его словам, это позволит в текущем году ввести в строй дополнительно 62 км дорожной сети.

Медведев положительно оценил это решение региональных властей. "Хорошо, что вы этим занимаетесь, но нужно уделять внимание не только Курску, но и другим районным центрам, потому там тоже есть свои проблемы", - заключил глава российского кабмина.