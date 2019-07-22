В Мурманском морском пароходстве сменился гендиректор

МУРМАНСК, 22 июля. /ТАСС/. Совет директоров Мурманского морского пароходства (ММП), которое последнее время испытывает финансовые трудности и не может вернуть несколько судов из заграничных портов, назначил нового генерального директора - Анатолия Юрасова. Об этом сообщает во вторник пресс-служба ММП.

"По решению Совета директоров ПАО "ММП" прекращены полномочия генерального директора Глазунова Алексея Александровича по личному заявлению. В этот же день решением Совета директоров был образован временный единоличный исполнительный орган (генеральный директор), на должность которого был назначен Юрасов Анатолий Алексеевич", - сообщает компания.

Алексей Глазунов пробыл на посту генерального директора менее полугода - он был назначен на эту должность в феврале текущего года.

"Новый генеральный директор ПАО "Мурманское морское пароходство" приступил к своим обязанностям", - сообщает пресс-служба.

Анатолий Юрасов родился в 1960 г. После окончания Ленинградского высшего инженерного морского училища имени адмирала С. О. Макарова работал в плавсоставе на судах Мурманского морского пароходства. После занимал руководящие должности в различных компаниях. С 2003 по 2009 годы входил в состав Совета директоров Мурманского морского пароходства. В 2008-2010 годах занимал должность заместителя генерального директора - директора департамента социальной политики ММП.

Как ранее сообщал ТАСС представитель координатор Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов, в зарубежных портах остаются 6 судов ММП, часть из них находится под арестом из-за долгов судовладельца, часть не могут пройти ремонт. В 2018 году у компании были проблемы с выплатой заплат морякам. Причиной финансовых трудностей ранее в ММП называли западные санкции, общая ситуация в мировой экономике и последствия затянувшегося кризиса на рынке морских перевозок.

О пароходстве

Мурманское морское пароходство было основано в 1939 году, это одна из крупнейших судоходных компаний, работающих в российском секторе Арктики. Занимается перевалкой и транспортировкой нефти, геологоразведочными работами, перевозкой грузов и пассажиров на международном и внутреннем направлениях. Выполняет до 80% грузоперевозок на трассах Северного морского пути в рамках программы Северного завоза.