WP: Huawei тайно помогала КНДР создать собственную беспроводную сеть

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei тайно помогала властям КНДР в создании и поддержании в рабочем состоянии собственной беспроводной сети передачи данных Koryolink. Это утверждает газета The Washington Post, ссылаясь на внутренние документы компании, полученные от ее бывших сотрудников.

Согласно этой информации, Huawei совместно с другой китайской государственной компанией Panda International Information Technology работала над рядом проектов в КНДР в течение восьми лет. Подтверждающие это документы, по словам издания, были предоставлены на условиях анонимности.

The Washington Post подчеркивает, что подобная деятельность Huawei, которая использовала в своих продуктах американские технологии и компоненты, может означать нарушение компанией экспортных правил США, которые запрещали поставки Пхеньяну оборудования, в котором содержится более 10% американских компонентов.

Издание отмечает также, что Министерство торговли США с 2016 года ведет расследование предполагаемых связей Huawei с властями КНДР, однако официально их наличие ими подтверждено не было. При этом в 2014 году ведомство ввело запрет на поставки продукции американского производства компании Panda, подозревая ее в том, что она переправляет это оборудование в страны, против которых Вашингтон ввел санкции.

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении The Washington Post, Huawei использовала Panda в качестве посредника для поставок в КНДР базовых станций, антенн и другого телекоммуникационного оборудования. Сотрудники двух китайских компаний якобы работали в КНДР вместе, а "офис" располагался в одном из недорогих отелей. При этом во внутренних документах Huawei, согласно данным источников издания, страны, против которых США ввели санкции, такие как КНДР и Иран, прямо не упоминались, а обозначались специальным кодом. КНДР в этих документах якобы проходит под условным обозначением A9.

Ситуация с Huawei

Китайская корпорация оказалась под угрозой международных экономических санкций после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных за рубежом. Это привело к усилению международного давления на компанию.

В конце июня по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке президент США Дональд Трамп заявил, что ослабит давление и позволит Huawei приобретать высокотехнологичную американскую продукцию. Он отметил, что в ходе консультаций с китайским лидером затрагивалась проблема обеспечения национальной безопасности. Впоследствии в Белом доме пояснили, что решение о снятии санкций с корпорации касается не всех поставок и "не может считаться безоговорочной амнистией".

Huawei была основана в 1987 году, помимо телекоммуникационного оборудования она производит широкий перечень электронных устройств и смартфоны. Продукты и услуги компании доступны более чем в 170 странах.