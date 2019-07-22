Ассоциация банков "Россия" подготовит доклад о саморегулировании в банковской сфере

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Ассоциация банков "Россия" подготовит доклад о саморегулировании в банковском секторе и возможности трансформации ассоциации в саморегулируемую организацию. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель председателя совета ассоциации, зампредседателя правления Альфа-банка Владимир Сенин.

"Ассоциация банков "Россия" по инициативе Альфа-банка планирует подготовить доклад о саморегулировании в банковской сфере, основным содержанием которого должен стать углубленный анализ правовой проблематики. В основе этого доклада должен лежать анализ жалоб клиентов на банки, поступающих в Банк России", - сказал он.

В частности, в докладе планируется провести тщательный анализ реальных правовых проблем, возникающих при продаже банковских продуктов и характера возникающих споров между банками и потребителями их услуг. Так, необходимо понять, какие именно банковские продукты - вклады, счета, расчеты, кредиты - порождают споры.

Говоря о создании саморегулируемой организации (СРО) в банковской сфере, Сенин отметил, что "речь идет прежде всего о защите прав потребителей банковских услуг". Так, СРО будет разрабатывать и принимать стандарты продажи банковских продуктов. При этом членство в СРО предлагается сделать обязательным для банков, что позволит гарантировать соблюдение стандартов всеми участниками рынка. Сам же переход к саморегулированию позволит создать более гибкий механизм правого регулирования в банковской сфере. Так, по словам Сенина, изменение стандарта СРО является более простым процессом, чем изменение закона или нормативного акта Банка России.

Как сообщалось ранее, глава ЦБ Эльвира Набиуллина на международном финансовом конгрессе сообщила, что Банк России считает необходимым ввести институт саморегулирования на банковском рынке. Она напомнила, что у некредитных финансовых организаций есть стандарты продаж и саморегулируемые организации, следящие за их исполнением, - а в банковском секторе СРО нет - существуют только банковские ассоциации. В своем выступлении Набиуллина подчеркнула, что Банк России пойдет на государственное регулирование продаж финансовых продуктов, если в ряде секторов не сработает саморегулирование. В частности, она поторопила с введением саморегулирования в банковский сектор.

Одна на всех

По мнению зампреда Альфа-банка, банковскому рынку РФ будет достаточно одной саморегулируемой организации, поскольку создание нескольких СРО будет нецелесообразным и ресурсозатратным.

"СРО должна быть одна. Во-первых, как уже упоминалось, на ее работу требуются очень большие ресурсы. Во-вторых, сложно допустить ситуацию, при которой разные СРО принимают разные правила поведения и стандартов для банков. Стандарт осуществления банковских операций все равно будет единым, поэтому существование нескольких СРО кажется нецелесообразным", - заявил Сенин.

При этом в случае создания СРО надзорная функция может остаться за Банком России, так как осуществление надзора потребует кратного увеличения бюджетов действующих банковских ассоциаций.

"Если СРО будет создано и начнет формулировать собственные стандарты и правила поведения для банков, возникает дополнительный вопрос: какой орган должен осуществлять надзор/контроль за соблюдением этих правил и стандартов? Никакая банковская СРО в течение ближайшего десятилетия не сможет достичь такого потенциала механизмов банковского надзора, выстроенных Банком России. С учетом сказанного представляется, что функции надзора за соблюдением стандартов СРО все равно останутся за Банком России", - добавил Сенин.