Ozon отчитался перед Роскомнадзором по утечке данных

"Всю прошлую неделю мы активно взаимодействовали с руководством и специалистами компании Ozon, чтобы проверить сведения СМИ об утечке данных 400 тыс. клиентов интернет-магазина. Первоначально особое беспокойство Роскомнадзора вызвали сообщения о том, что компания якобы не уведомила пользователей о факте утечки, поставив тем самым под угрозу безопасность клиентских аккаунтов, - сказано в сообщении ведомства. - В ходе проверки специалисты Ozon предоставили убедительную аргументацию в пользу того, что база данных, которая оказалась в открытом доступе, была скомпилирована неизвестными лицами из различных источников. Более 90% "скомпрометированных" данных являются продуктом автогенерации паролей. В то же время около 30 тыс. пар "логин - пароль" оказались подлинными. Поскольку потока обращений клиентов Ozon в уполномоченный орган мы не зафиксировали, Роскомнадзор считает, что факт компрометации 30 тыс. клиентских аккаунтов не привел к фактическому нарушению прав субъектов персональных данных".