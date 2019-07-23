Суд Киева постановил взыскать с России свыше $1 млрд за крымские активы "Ощадбанка"

КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд удовлетворил просьбу "Ощадбанка" о признании и выдаче ему разрешения на выполнение решения Международного коммерческого арбитража о возмещении убытков в связи с потерей активов в Крыму. Об этом сказано в определении суда, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

"Признать и предоставить разрешение на выполнение решения Международного коммерческого арбитража - Арбитражного трибунала от 26 ноября 2018 года о взыскании средств в качестве компенсации вследствие экспроприации инвестиций ПАО "Ощадбанк" на территории Крымского полуострова", - сказано в определении.

Суд постановил выдать исполнительный лист о взыскании с РФ в лице Минюста РФ в пользу "Ощадбанка" возмещения убытков в размере более $1,111 млрд. Кроме того, принято решение выдать аналогичные исполнительные листы о взыскании с РФ процентов, которые начисляются с 31 марта 2014 года по ставке полугодового LIBOR +2%, а также иных расходов на $3,87 млн.

В определении сказано, что оно может быть оспорено в апелляционном порядке в Верховном суде в течение 30 дней, то есть до 17 августа.

Ощадбанк сообщил 26 ноября 2018 года о победе в Международном арбитраже против России в лице Минюста РФ по иску на $1,3 млрд по активам украинского банка в Крыму. При этом сообщалось, что украинская сторона будет "активно добиваться выполнения Арбитражного решения в отношении активов России в соответствующих юрисдикциях во всем мире".

После госпереворота на Украине власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.