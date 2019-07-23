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Путин поручил обеспечить региональные телеканалы возможностью вещания в цифровой среде

Кабмину также поручено представить предложения по стимулированию инвестиций в проекты по сохранению объектов культурного наследия

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать меры по обеспечению возможности вещания региональных телеканалов в цифровой среде. Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам пленарного заседания VI Медиафорума независимых региональных и местных средств массовой информации "Правда и справедливость".

"Принять необходимые меры, направленные на обеспечение возможности вещания региональных (муниципальных) телеканалов в цифровой среде", - говорится в перечне поручений. Доклад на эту тему должен быть представлен главе государства до 1 октября 2019 года.

Кабмину также поручено до 31 октября представить предложения по стимулированию инвестиций в проекты по сохранению, содержанию и использованию объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов России. При этом правительству необходимо пересмотреть требования к сохранению, содержанию и использованию этих объектов.

До 1 декабря Путин поручил внести поправки в законодательство РФ, закрепляющие полномочия по надзору в области охраны федеральных объектов культурного наследия исключительно за профильными федеральными ведомствами.

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