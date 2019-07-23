Эксперимент по маркировке минеральной воды может быть запущен в 2020 году

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Эксперимент, а затем и реализация проекта по маркировке минеральной воды могут быть реализованы в России уже в 2020 году. Об этом сказал журналистам статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"Чтобы нам провести маркировку любой позиции, нужно включить в перечень, <…> он будет расширяться, и, соответственно, дальше [следует] проговорить с отраслевым сообществом, провести эксперимент и ввести обязательную маркировку. Я думаю, что по минеральной воде мы это сделаем достаточно оперативно, потому что ни у кого нет сомнений в том, что это необходимо делать, потому что подделок очень много. <…> Я думаю, что в следующем году мы должны как минимум запустить эксперимент, а может быть, даже по итогам эксперимента запустить обязательную маркировку", - сказал он, отметив, что на сегодняшний день с маркировкой продукции нет никаких проблем и сложностей.

Также Евтухов отметил, что это не повлияет на цену значительно.

Ранее Роспотребнадзор направил в Минпромторг предложение о маркировке минеральной воды в России для предотвращения производства и оборота контрафактной продукции в стране. В России сейчас идут добровольные эксперименты по маркировкетоваров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной маркировке подлежат 10 товарных групп: табак, духи, обувь, шины и пневматические покрышки, фотокамеры и лампы-вспышки, а также пять групп изделий легкой промышленности.