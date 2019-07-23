Новак заявил, что Россия рассчитывает на сохранение в 2020 году высокого спроса на нефть

АСТРАХАНЬ, 23 июля. /ТАСС/. Минэнерго России надеется на сохранение в 2020 году высокого спроса на нефть на мировом рынке, как и в предыдущие годы, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Рынок будет, мне кажется, обеспечен ресурсами. Спрос во многом будет зависеть от экономических взаимоотношений между крупными державами, и здесь мы видим позитивные сдвиги. Поэтому мы надеемся, что спрос будет такой же большой, как и в предыдущие годы", - сказал Новак.

При этом он отметил, что пока рано делать прогнозы, так как спрос на нефть зависит от множества факторов. Отвечая на вопрос, нужно ли пересматривать квоты по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ на фоне прогноза Международного энергетического агентства о переизбытке на рынке нефти в 2020 году, Новак сказал: "Я бы сейчас не делал таких точных прогнозов, потому что на рынке ситуация постоянно меняется. Очевидно, что сейчас мы имеем достаточно сбалансированный рынок - вы видите, что волатильность невысокая. Но, опять же, много непредсказуемых ситуаций, которые могут эту ситуацию изменить. Будем смотреть, мониторить, как ситуация будет развиваться, и принимать соответствующие решения".