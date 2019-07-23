Авиакомпании РФ увеличили субсидируемые перевозки в I полугодии 2019 года в три раза

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российские авиакомпании увеличили субсидируемые перевозки между российскими регионами в первом полугодии 2019 года в три раза (до 783,4 тыс. пассажиров) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении на сайте Росавиации.

При этом, что касается субсидируемых перевозок в Симферополь, Калининград и на Дальний Восток (все три направления регулируются одним отдельным постановлением правительства РФ), то здесь также количество перевезенных пассажиров выросло более чем в три раза: до 394,9 тыс. пассажиров со 128,2 тыс. пассажиров в первом полугодии 2018 года.