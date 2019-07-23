Контроль за пестицидами могут передать Россельхознадзору

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Минсельхоз РФ подготовил законопроект о наделении Россельхознадзора функциями по обеспечению контроля за применением пестицидов при выращивании сельхозкультур в России. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза РФ.

Вопрос о необходимости такой меры был вновь поднят после того, как в ряде регионов РФ произошла массовая гибель пчел.

"Ранее ведомство неоднократно указывало субъектам на необходимость строгого соблюдения правил применения пестицидов и других агрохимикатов при обработке посевов <... > В целях обеспечения государственного контроля за безопасным применением пестицидов, в том числе для медоносных пчел, министерством подготовлен к внесению в правительство Российской Федерации законопроект, которым предлагается в полном объеме наделить Россельхознадзор полномочиями по осуществлению такого контроля", - сообщили в министерстве.