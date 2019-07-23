Беглов призвал проверять компании, завышающие тарифы на услуги ЖКХ в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал проводить проверки и привлекать к ответственности управляющие компании, которые завышают тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ). Об этом он сообщил на заседании городского правительства во вторник.

"С 1 июля жители нашего города должны увидеть конкретные результаты нашей работы [по снижению темпов роста тарифов на коммунальные услуги] в своих платежках. Но тем не менее до меня доходят сигналы, что некоторые цены все равно накручивают. Не все платят напрямую за коммунальные услуги, общие счета выставляют управляющие компании. Если накрутка идет через управляющие компании, то надо проводить соответствующие проверки и наказывать", - сказал Беглов.

Властям Санкт-Петербурга удалось снизить темпы роста тарифов на коммунальные услуги с 1 июля на 0,4% вместо ранее запланированных 4,3%. Таким образом, по оценкам врио губернатора города Александра Беглова, население и предприятия города сэкономят 1,5 млрд рублей в 2019 году и 3 млрд рублей в годовом выражении.