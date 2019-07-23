СФ просит кабмин разработать меры по импортозамещению сухих молочных смесей для детей

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Совет Федерации принял на пленарном заседании во вторник постановление, в котором просит правительство РФ разработать и реализовать комплекс мер, направленных на обеспечение 80% потребности в специализированных продуктах для детского питания за счет отечественного производства.

"Совет Федерации выражает глубокую обеспокоенность в связи с невыполнением задачи по импортозамещению специализированных продуктов для детского питания, прежде всего, сухих адаптированных молочных смесей и ингредиентов для их производства в Российской Федерации", - говорится в обращении Совфеда.

В документе отмечается, что в настоящее время более 90% сухих адаптированных молочных смесей и отдельных ингредиентов для их производства импортируются, "что создает значительные риски обеспечения продовольственной безопасности страны".

По мнению парламентариев, развитию отечественного производства специализированных продуктов для детского питания препятствует применение более высоких ставок ввозных таможенных пошлин на ингредиенты по сравнению со ставками на готовую продукцию, а также установление торговыми сетями приоритета импортных товаров при формировании ассортимента и более высоких торговых наценок на продукцию отечественного производства.

Кроме того, негативно сказывается недостаточность мер государственной поддержки, стимулирующих строительство новых и модернизацию действующих предприятий.