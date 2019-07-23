Минсельхоз не видит рисков снижения урожайности сельхозкультур из-за гибели пчел

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Риски снижения урожайности сельхозкультур в России из-за гибели пчел отсутствуют, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза РФ.

"На 19 июля погибло 1,3% пчелосемей от их общего количества в Российской Федерации. В связи с этим в настоящее время риски сокращения урожайности сельскохозяйственных культур отсутствуют", - заявили в министерстве.

При этом Минсельхоз "фиксирует урон пчеловодству как подотрасли животноводства". Гибель пчел произошла в мае - июне во всех областях центральной части России, на юге страны, в Удмуртии, Марий Эл, Алтайском крае, Татарстане. Россельхознадзор связывал гибель пчел с отравлением их средствами защиты растений.

Применение пестицидов при возделывании сельскохозяйственных культур является неотъемлемым технологическим приемом, направленным на предотвращение потерь урожая от вредоносной деятельности вредителей, возбудителей болезней растений и сорняков, подчеркнули в Минсельхозе РФ. Полностью отказаться от использования химических пестицидов или заменить их биологическими невозможно, отметили в министерстве. Ранее Минсельхоз неоднократно указывал субъектам на необходимость строгого соблюдения правил применения пестицидов и других агрохимикатов при обработке посевов.

"При этом законодательством установлены требования к применению пестицидов, исполнение которых позволит обеспечить их безопасность для пчел <...> В целях обеспечения государственного контроля за безопасным применением пестицидов, в том числе для медоносных пчел, министерством подготовлен к внесению в правительство Российской Федерации законопроект, которым предлагается в полном объеме наделить Россельхознадзор полномочиями по осуществлению такого контроля", - сообщили в Минсельхозе.

По данным министерства, гибель пчел отмечается преимущественно на незарегистрированных пасеках, которые бесконтрольно размещаются на сельскохозяйственных угодьях.