Госдума проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое масло

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%. Норма была принята как поправка ко второму чтению законопроекта о снижении ставки НДС для плодово-ягодной продукции до 10%.

Сейчас любое растительное масло облагается НДС по льготной ставке 10%.

Поправкой отменяется применение льготной ставки НДС в размере 10% в отношении операций по реализации пальмового масла - в отношении таких операций будет применяться стандартная ставка 20%. Норма вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования закона в случае его принятия, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС.

Как ранее отметил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, в проекте постановления по принятию данного законопроекта в третьем чтении будет отражена рекомендаций правительству РФ направить "средства, которые будут сэкономлены от отказа от льготной ставки на следующий год, на поддержку молочного животноводства" в ходе подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год.

Согласно данным, которые привел глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, отмена льготы по НДС для пальмового масла даст бюджету 4,5-5 млрд рублей.

"По нашему мнению, средства, которые в результате этого мы сможем получить дополнительно в бюджет, можно было бы направить на поддержку производства молока с тем, чтобы, с одной стороны, создать условия нашим отечественным производителям молочных продуктов, а с другой - чтобы цена этих продуктов, в основе которого будет качественное, натуральное молоко, была доступна для наших граждан", - заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Это решение в том числе ставит цель поддержки отечественного товаропроизводителя. Но во главе этого решения мы ставим здоровье человека", - подчеркнул Володин.