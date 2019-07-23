Власти Дагестана в 2019 году направят около 600 млн рублей на ремонт школ

МАХАЧКАЛА, 23 июля. /ТАСС/. Власти Дагестана совместно с меценатами и муниципальными властями в рамках республиканской программы "150 школ" в текущем году на ремонт общеобразовательных учреждений в 44 районах и городах республики направят около 600 млн рублей. Об этом сообщил во вторник временно исполняющий обязанности министра экономики и территориального развития региона Гаджиамин Рамалданов.

"По итогам конкурсного отбора признано победителями 217 общеобразовательных организаций [в 44 муниципалитетах] на общую сумму на 591,3 млн рублей, из них 398,9 млн рублей - средства республиканского бюджета, 129 млн рублей - привлеченные средства меценатов и 63 млн рублей - средства местных бюджетов", - сказал Рамалданов на еженедельном совещании у главы Дагестана.

По его словам, в настоящее время со всеми 44 муниципалитетами заключены соглашения о предоставлении субсидий на реализацию проектов-победителей, до администраций этих городов и районов доведены лимиты бюджетных обязательств.

"Минэкономразвития Дагестана мониторит ход реализации проекта. В настоящее время предварительный анализ показал следующее: по 27 школам заключены контракты и начато выполнение работ, по 101 школе состоялись аукционные процедуры, заключение контрактов и начало работ ожидается в конце июля - в начале августа", - сказал врио министра, добавив, что по остальным школам ведутся конкурсные процедуры.

По его словам, завершение ремонтных работ в основном предполагается до 1 сентября 2019 года - это 161 школа, по остальным школам - с сентября по декабрь 2019 года.

Проект с продолжением

Зампредседателя правительства - министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова на совещании отметила, что проект "150 школ" является продолжением прошлогоднего проекта.

"Реализация проекта "150 школ" стала возможной после того, как активно и успешно у нас был реализован проект "100 школ". Это позволило [в прошлом году] 117 школам, в которых 40 лет не было ремонта, провести его. Точно так же отбор проводился Минэкономразвития республики и сейчас совместно с муниципалитетами. [Проект] коснется 130 тысяч детей, которые обучаются в этих школах", - сообщила Омарова.

Она также добавила, что реализация проекта анализируется по каждому муниципалитету. "После проведения работ, ближе к концу августа, рабочие группы министерства, а также депутатский корпус с представителями родительских комитетов будут проверять их качество, а в заключение свою оценку дадут республиканские МЧС и Роспотребнадзор",- заключила глава Минобрнауки региона.

С 2018 года для решения проблемы и улучшения материально-технического состояния общеобразовательных организаций в Дагестане по поручению главы региона реализуется проект "Сто школ". К финансированию работ присоединяются муниципалитеты и меценаты. В прошлом году данный проект позволил провести капитальный ремонт в 117 школах вместо запланированных 100. В текущем году вместо запланированных 150 школ планируется отремонтировать 217.

По данным Минобрнауки республики, в Дагестане работают 1642 школы, в них обучается около 400 тыс. детей, из них более 2,6 тыс. учатся в третью смену. Большинство дагестанских школ построено еще в советские годы. Капремонт требуется провести в 650 школах региона, что составляет 40% от их общего числа. Более 260 школ, или около 15%, находятся в аварийном и ветхом состоянии.