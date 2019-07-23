В Qiwi назвали закон о контрольно-кассовой технике проблемой для людей, а не для бизнеса

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Новые требования к банковским платежным агентам, запрещающие использовать удаленную контрольно-кассовую технику (ККТ) в платежных терминалах, негативно отразятся на доступности финансовых услуг в малонаселенных районах страны. Такое мнение высказал ТАСС генеральный директор Qiwi Сергей Солонин.

Ранее Ассоциация банков России направила обращение в Федеральную налоговую службу (ФНС), в котором предупредила о возможном резком сокращении числа платежных терминалов в связи с новыми требованиями к ККТ. В связи с законом, принятым Госдумой 16 июля, о запрете банковским платежным агентам использовать удаленную ККТ в платежных терминалах могут пострадать Qiwi и ряд региональных компаний, отмечалось в письме.

Согласно закону, теперь банковские платежные агенты обязаны устанавливать контрольно-кассовую технику либо в сами терминалы, либо рядом с ними, подключая с помощью провода.

По словам Солонина, принятые поправки к закону "отбрасывают терминальный и вендинговый рынок к состоянию "до цифровой экономики".

"Для небольших игроков, расположенных в удаленных регионах, такой поворот станет критическим, поскольку с экономической точки зрения единственный способ работать в легальном поле - использовать онлайн-кассу, подключенную сразу к нескольким терминалам. Разработанные инновационные решения для онлайн-фискализации станут нелегальными, несмотря на то, что обеспечивают все предусмотренные законом функции, - пояснил Солонин. - Но прежде всего под удар попадут люди - жители небольших поселков в отдаленных регионов, где нет банковских отделений, интернет - только в райцентре, а единственной точкой доступа к финансовым инструментам остается платежный терминал".

Кроме того, подчеркнул гендиректор Qiwi, сегодня на рынке отсутствуют специальные устройства для встраивания ККТ в корпус терминала. "На сегодняшний день в поправках к закону нечетко описаны возможные варианты установки ККТ, как только мы получим разъяснения, сможем более четко оценить затраты агентов на соответствие правилам", - сказал он.

Что касается влияния новых требований на бизнес самой компании, то, по словам Солонина, оно будет незначительным. "Мы прогнозируем, что в среднесрочной перспективе это может отразиться на небольших платежных агентах в отдаленных частях России с низкой маржинальностью. Возможно, агентам придется сконцентрировать сеть в крупных городах, где маржинальность выше", - заключил Солонин.

Позиция ФНС

Как пояснили ТАСС в ФНС, ранее 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" не допускал применения удаленных касс для банковских платежных агентов (БПА). Такая льгота была предусмотрена только для вендинговых автоматов, турникетов в автобусах и подобных устройствах.

Внесенные поправки позволили использовать ККТ в составе платежных терминалов без печатающего устройства. "Данная льгота была направлена на оптимизацию расходов БПА при установке новых моделей ККТ, поскольку существенную часть стоимости единицы кассы составляет именно принтер", - указали в ФНС.

Новые поправки "разрешают потенциальную неопределенность в трактовании норм закона о ККТ и закрепляют необходимость расположения ККТ в корпусе автоматического устройства для расчетов (АУР), либо непосредственного соединения ее с внешней стороной корпуса АУР для расчетов при осуществлении расчетов БПА", отметили в ФНС.

"Таким образом, законодательство Российской Федерации о применении ККТ в части БПА при расчетах с использование АУР является последовательным, не допускает "удаленной" фискализации таких расчетов, но при этом разрешает в состав каждого АУРа не встраивать печатающее устройство", - подчеркнули в ведомстве.