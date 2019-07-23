"Группа ГАЗ" поможет Башкирии оптимизировать производство на предприятиях региона

УФА, 23 июля. /ТАСС/. ПАО "ГАЗ" и правительство Башкирии подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает внедрение на предприятиях республики современных организационных и управленческих практик компании. Соглашение предполагает взаимодействие по нацпроекту "Повышение производительности труда и поддержка занятости", сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Минэкономразвития Башкирии.

"Врио главы Башкортостана Радий Хабиров и президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин подписали генеральное соглашение о сотрудничестве. <...> Соглашение предусматривает тиражирование положительного опыта и передовых наработок в области повышения производительности труда", - говорится в сообщении.

В тексте соглашения среди направлений указано сотрудничество в рамках реализации национальных проектов, определенных указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года. Опыт нижегородцев будут перенимать республиканские промышленные предприятия "Белебеевский завод "Автонормаль", "УАП "Гидравлика", "Белорецкий завод рессор и пружин", производящие продукцию для автомобилестроения. Также Башкирия закупит у "ГАЗа" несколько сотен автобусов и рассчитывает на сотрудничество по программе сервисного обслуживания, добавили в пресс-службе.

"ГАЗ" - ведущий производитель коммерческого транспорта в России. Выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили для малого и среднего бизнеса, различных отраслей промышленности, коммунального хозяйства, медицинских и школьных учреждений. "ГАЗ" является ключевым предприятием холдинга, объединяющего крупнейшие предприятия России, выпускающие грузовики, автобусы, двигатели и автокомпоненты.

О нацпроекте

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" является продолжением одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, таких как обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт и строительство.