Минкультуры предлагает удвоить налоговый вычет при покупке усадеб для реставрации

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Министерство культуры России разработало законопроект "Возрождение исторических усадеб", которым предлагается увеличить имущественный налоговый вычет для граждан с 2 млн рублей до 4 млн рублей при покупке жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия, для его реставрации. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В целях сохранения объектов культурного наследия в рамках федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" разработан ведомственный проект Минкультуры РФ "Возрождение исторических усадеб". <...> Законопроектом предлагается увеличить имущественный налоговый вычет для граждан с 2 млн. руб. до 4 млн. руб., в случае приобретения жилого дома или квартиры, являющихся объектами культурного наследия", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что одной из целей ведомственного проекта "Возрождение исторических усадеб" является создание условий для привлечения инвестиций в процесс восстановления и реставрации исторических усадебных комплексов. "Наиболее оптимальным способом стимулирования и создания условий для привлечения инвестиций в указанную сферу деятельности Минкультуры России видит в предоставлении налоговых послаблений для владельцев усадебных комплексов", - говорится в тексте проекта.

Так, законопроектом предлагается установить, что собственник усадебного комплекса имеет право на имущественный налоговый вычет в сумме произведенных им расходов на погашение процентов по целевым займам (кредитам), израсходованным на воссоздание объекта культурного наследия, но не более 6 млн руб. Сейчас на эти цели предусмотрен налоговый вычет в размере 3 млн руб. Кроме того, владельцев участков, на которых расположены усадебные комплексы, являющиеся объектами культурного наследия и находящиеся в неудовлетворительном состоянии, могут освободить от земельного налога на период реставрации комплекса, но не более чем на 7 лет.

От уплаты налога на имущество организаций предлагается освободить объекты культурного наследия регионального и местного значения, следует из законопроекта, подготовленного Минкультуры . В соответствии со статьей 374 НК РФ в настоящее время не облагаются налогом объекты, являющиеся культурным наследием федерального значения.

По мнению авторов законопроекта, сейчас количество исторических усадеб, в отношении которых проводятся работы по сохранению, мало. "Сложившаяся ситуация обусловлена дороговизной ремонтно-реставрационных работ, а также значительной финансовой нагрузкой собственников на содержание, эксплуатацию, текущий ремонт усадебных комплексов. Более того, значительное количество исторических усадеб находится в казне Российской Федерации, а основную финансовую нагрузку на содержание и проведение работ по их сохранению несет федеральный бюджет", - указано в пояснительной записке. Для решения вопроса сохранения исторических усадеб в стране данным законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс РФ предусматривающие льготы для владельцев усадебных комплексов.

Обоснование разработки проекта

Проект федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (в части предоставления налоговых льгот владельцам усадебных комплексов и иных объектов культурного наследия) разработан во исполнение поручения заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец, данного по итогам VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

На форуме председатель совета Ассоциации владельцев исторических усадеб, президент Фонда возрождения, сохранения и использования объектов культурного и природного достояния "Национальное наследие" Михаил Лермонтов сообщил о состоянии усадеб в России. По его словам, в государственный реестр включены 3 тыс. усадеб, но только 500 имеют надлежащее использование, 1 тысяча числится в собственности и 90% усадеб - в неудовлетворительном состоянии.

Кроме того, глава Минкультуры России Владимир Мединский отмечал, что необходимо создать привлекательные условия для инвесторов и в налоговой сфере. Он говорил о том, что федеральные объекты освобождены от налога на собственность, региональные - нет. По мнению министра культуры, надо уходить от налога на владение, также детального рассмотрения в вопросах усадеб требует и налог на землю.