Роскачество опубликует первые стандарты на экологически чистую продукцию в августе

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Первые стандарты на экологически чистую продукцию, которые должны активизировать развитие в России "зеленых" брендов, будут опубликованы в начале августа. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

Развитие отечественных защищенных брендов экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия ведется в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. Такая продукция будет продвигаться как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Первые шесть национальных стандартов ГОСТ Р на эко-продукцию будут представлены рабочей группой, возглавляемой заместителем руководителя Роскачества Еленой Саратцевой. В дальнейшем разработкой стандартов займется проектный технический комитет, формируемый Росстандартом.

"Разработка данных стандартов - одна из мер, которые в итоге позволят разделить понятия экологической и органической продукции и избавят потребителей от связанной с этим путаницы", - пояснила Саратцева.

Ранее Минсельхоз РФ разработал законопроект об экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии. Ожидается, что он вступит в силу 1 января 2021 года.

"Закон должен обеспечить создание российских защищенных брендов, понятных, доступных и безопасных для потребителей. Полномочиями по контролю за обращением эко-продукции будут наделены Россельхознадзор и Роспотребнадзор. Производители "зеленых" продуктов будут внесены в единый государственный реестр и получат право размещать на упаковке специальную маркировку единого образца, которая обеспечит прослеживаемость товаров на всех этапах производства", - уточнили в пресс-службе Минсельхоза.

В документе предусмотрено четкое разделение понятий "органическая" и "экологически чистая" продукция. В отличие от органической сельхозпродукции производство эко-продуктов допускает использование ограниченной группы безопасных для человека и окружающей среды удобрений и других агрохимикатов, средств защиты растений, кормов, кормовых и пищевых добавок, пояснили в Минсельхозе.