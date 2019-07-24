Новак вновь возглавил совет директоров "Транснефти"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак вновь избран председателем совета директоров "Транснефти", говорится в сообщении компании.

Ранее в совет директоров "Транснефти", помимо Новака, вошли еще восемь человек, которые также уже являются действующими членами совета.

В настоящее время в совет директоров компании входят исполнительный директор Nord Stream AG Матиас Варниг, гендиректор ООО "УК РФПИ" Кирилл Дмитриев, министр энергетики РФ Александр Новак, президент "Транснефти" Николай Токарев, экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, президент Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль (независимый директор), бывший президент "Башнефти" Александр Корсик (независимый директор), председатель совета директоров "Совкомфлота" Илья Клебанов (независимый директор) и первый заместитель генерального директора ПАО "Группа ЛСР" Максим Соколов.

На заседании совет директоров также признал независимыми директорами Клебанова и Шмаля.

"Транснефть" - российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Государству принадлежит 78,1% уставного капитала "Транснефти", или 100% голосующих акций.

В новость была внесена правка (12:34 мск) - повторяется с уточнением должности Максима Соколова.