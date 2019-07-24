Представитель Зеленского в кабмине высказался за введение на Украине свободного рынка газа

КИЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский выступает за введение в стране свободного рынка газа. Это подтвердил в среду его представитель в правительстве Андрей Герус. Выступая на заседании кабинета, он сообщил о возобновлении в сентябре переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) по газовым вопросам.

"Наша позиция на этих переговорах состояла в том, чтобы требования МВФ, связанные с ценами на газ и либерализацией рынка газа, были более мягкими, - сказал он. - Я думаю, что свободный рынок нужно вводить, но это должно быть определенное поэтапное введение. Это будут обычные переговоры, на которых будут обсуждаться вопросы, как лучше либерализовать рынок газа, как строить конкурентный рынок газа".

По словам Геруса, за последние три месяца мировая цена на газ снизилась на 21%. "Я слышал от правительства о снижении цен на газ для промышленности на 5,5% , но ничего не слышал про снижение цен для населения, правительство как-то ничего не говорит про население", - отметил он.

Действующий премьер-министр Владимир Гройсман в ответ на это заметил, что ожидает в сентябре дальнейшего снижения цен на газ. "Поэтому именно сейчас происходит закупка, - сказал он. - Это означает, что он будет куплен дешевле в Европе, чем он покупался до сих пор. А для населения электроэнергия не подорожала ни на копейку, это то, что я обещал".

После последнего визита миссии МВФ на Украину в мае 2019 года Андрей Герус сообщал, что фонд пока не требует от Украины нового повышения цен на газ для населения

"Конечно, есть понимание, что эта проблема по-прежнему актуальна и нужно думать, как тут найти баланс между сотрудничеством с МВФ и интересами украинского потребителя, который должен быть способен оплачивать коммунальные услуги, - отметил тогда постпред Зеленского. - Этот вопрос очень непростой и долгий. Поэтому обсуждения идут".

Новая программа финансовой помощи Украине от МВФ stand-by была подписана в конце декабря минувшего года и рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить $3,9 млрд. Сейчас стоит вопрос о выделении очередного кредита в размере $1,3 млрд. Среди ключевых факторов, которые влияют на решение МВФ, - доведение цен на газ для населения до рыночного уровня. Согласно меморандуму между Украиной и МВФ в рамках новой программы сотрудничества, цена на газ для населения с 1 мая 2019 года уже повысилась на 15%. Сейчас она составляет для населения 8247 гривен ($318) за 1 тыс. куб. м. С 1 мая 2020 года регулирование должно быть вообще отменено.