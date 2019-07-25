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ВТБ собирается запустить в 2020 году маркетплейс непрофильных активов

При этом запуск нового сайта "КомиссиON" по реализации непрофильных активов будет запущен в августе 2019 года

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Банк ВТБ планирует в 2020 году запустить маркетплейс непрофильных активов, сообщается в материалах ВТБ, представленных по время пресс-конференции заместителя президента - председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова.

При этом запуск нового сайта "КомиссиON" по реализации непрофильных активов будет запущен в августе 2019 года.

Как отмечается в материалах банка, ВТБ реализовал в 2018 году непрофильных активов на 5 млрд рублей. С запуском маркетплейса предполагается, что объем предоставленных на площадке активов составит 50 млрд рублей.

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