ФПК расширила список животных, допустимых к перевозке без сопровождения владельцев

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. "Федеральная пассажирская компания" (дочернее общество "Российских железных дорог") расширила список домашних животных, допустимых к перевозке в поездах дальнего следования без сопровождения владельцев, добавив в него мелких грызунов, енотов, норок, неядовитых земноводных и пресмыкающихся. Об этом говорится в среду в сообщении РЖД.

Ранее к перевозке допускались собаки, кошки, птицы и другие мелкие теплокровные животные - хомяки, морские свинки, кролики, а также черепахи. Теперь список животных расширили, в него дополнительно включили мелких грызунов, хищников, в том числе енотов и норок, мелких неядовитых земноводных и пресмыкающихся.

"Также изменились требования к перевозке. Для упрощения процесса кормления животных кормушка и поилка должны крепиться к дверце клетки (контейнера). С целью обеспечения чистоты клетка (контейнер) должна быть оборудована поддоном, выдвигаемым без открывания клетки", - говорится в сообщении.

Услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцев в багажных купе доступна с июля 2018 года. В настоящий момент услуга доступна в 226 поездах дальнего следования. С момента запуска услуги перевозки животных без сопровождения владельцев оформлено более 4,6 тыс. билетов.