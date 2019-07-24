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Суд подтвердил решение ФАС по картелю фармкомпаний в Дагестане

Доход картеля превысил 2 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 24 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд города Москвы подтвердил законность решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России в отношении дагестанских фармацевтических компаний - участников картеля, доход которого составил более 2 млрд рублей. Об этом сообщается в среду на сайте ФАС России.

"Министерство здравоохранения Дагестана, ГБУ РД "Республиканский онкологический диспансер", ООО "Регионфарма", ООО "Глобалмедтех", ООО "Дагмедтехника" и ООО "Медфармаснаб" признаны виновными в заключении антиконкурентного соглашения между заказчиком и участником торгов (п.1 ч.1 ст.17 Закона о защите конкуренции). По оценке ФАС России, доход картеля превысил 2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ООО "Регионфарма", ООО "Глобалмедтех", ООО "Дагмедтехника", ООО "Медфармаснаб" будут привлечены к административной ответственности.

Как сообщается, в феврале 2019 года ФАС России признала ООО "Регионфарма", ООО "Глобалмедтех", ООО "Дагмедтехника", ООО "Медфармаснаб" виновными в заключении картельного соглашения (п.2 ч.1 ст.11 Закона о защите конкуренции), который привел к поддержанию цен на торгах на поставку лекарственных препаратов и медицинских изделий, оказание услуг по техобслуживанию и ремонту медицинских изделий для медучреждений и Минздрава Дагестана в период с 2015 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что ФАС раскрыла в Дагестане два картельных сговора - в сфере здравоохранения и дорожного строительства. По словам статс-секретаря - заместителя руководителя ФАС России Андрея Цариковского, общая сумма неправомерно полученного дохода в здравоохранении составила около 8 млрд рублей, в дорожной сфере - около 17 млрд рублей.

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