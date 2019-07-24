Совфед 25 июля направит президенту кандидатуры аудиторов и замглавы Счетной палаты

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Совет Федерации 25 июля утвердит и направит на рассмотрение президента РФ кандидатуры трех аудиторов и заместителя председателя Счетной палаты, срок полномочий которых истекает в сентябре, сообщили журналистам в контрольном ведомстве.

В сентябре срок полномочий заканчивается у семи аудиторов Счетной палаты: Сергея Агапцова, Юрия Росляка, Максима Рохмистрова, Татьяны Мануйловой, Сергея Шторгина, Андрея Перчяна и Валерия Богомолова. Своих кандидатов на эти должности должны представить Совет Федерации и Госдума.

В список кандидатов от Совета Федерации вошли: замруководителя ФНС Андрей Батуркин, помощник председателя Счетной палаты Алексей Саватюгин и руководитель аппарата Счетной палаты Олег Савельев. Еще четырех аудиторов должна предложить Госдума.

"Кто из аудиторов какие сферы будет курировать в новом составе палаты, предстоит определить, когда новый состав будет полностью сформирован", - сообщили в пресс-служба Счетной палаты.

Также Совет Федерации предложил трех кандидатов на должность заместителя председателя Счетной палаты. Сейчас этот пост занимает Вера Чистова.

Кандидатами от Совфеда стали: экс-глава Бурятии, член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Вячеслав Наговицын, член генерального совета ООО "Деловая Россия" Галина Изотова и заместитель гендиректора ООО "АРКС-МТ" Олег Казаковцев.

"Совфед завтра должен утвердить кандидатуры и направить на рассмотрение президента", - отметили в Счетной палате.