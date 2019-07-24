"Яндекс" требует через суд аннулировать товарный знак Alisa производителя "Мунитор Групп"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. "Яндекс" обратился в суд по интеллектуальным правам с иском к производителю шоколадной пасты "Мунитор Групп" об аннулировании по неиспользованию товарного знака Alisa в категориях "Производство новых товаров" и "Реклама". Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе "Яндекса".

По информации "Яндекса", "Мунитор Групп" владеет товарными знаками Alisa в нескольких классах, большая их часть связана с продуктами и напитками. Вместе с тем два товарных знака касаются производства новых товаров и рекламы, отметили в пресс-службе.

"Мы пытались связаться с "Мунитор Групп" для урегулировании вопроса, но коллеги не вышли на связь. Следов использования этих товарных знаков за последние несколько лет найти не удалось. Поэтому мы были вынуждены подать иск с требованием об аннулировании по неиспользованию в двух категориях услуг - производство новых товаров и реклама", - пояснили в компании.

Согласно картотеке дел суда по интеллектуальным правам, иск "Яндекса" был подан 23 июля, третьим лицом был указан Роспатент. В "Мунитор Групп" на запрос ТАСС пока не ответили.

"Яндекс" имеет голосового помощника под названием "Алиса", который был запущен осенью 2017 года. Благодаря запрограммированным навыкам система имитирует живой диалог, распознавая естественную речь и отвечая на вопросы пользователя.