Долги Антипинского НПЗ перед кредиторами превышают $5 млрд

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Задолженность Антипинского нефтеперерабатывающего завода перед кредиторами превышает $5 млрд. Крупнейшим кредитором НПЗ является Сбербанк, задолженность перед которым составляет $3,2 млрд. Об этом в интервью ТАСС рассказал гендиректор Антипинского НПЗ Максим Андриасов.

Сбербанк получил контроль над Антипинским НПЗ в мае этого года в результате сложной финансовой ситуации предприятия и инициированного им банкротства.

"Чистый убыток Антипинского НПЗ в 2018 году, под управлением [бывшего гендиректора завода] Геннадия Лисовиченко, - 35,7 млрд рублей. В целом долг завода составляет более $5 млрд. Доля Сбербанка - $3,2 млрд", - сказал Андриасов.

"Новый поток", ранее контролировавший Антипинский НПЗ, заявлял, что считает умышленным доведение НПЗ до банкротства после отстранения в конце 2018 года бывшего основного акционера Дмитрия Мазурова от управления активом. В "Новом потоке" также считают, что после назначения Сбербанком нового менеджмента "выручка предприятия существенно снизилась".

Андриасов эти утверждения опроверг, заявив, что в момент его прихода к управлению предприятием 14 ноября 2018 года завод "был на грани остановки, которая случилась 19 ноября, поскольку средства на закупку нефти полностью отсутствовали".

"Наследство мне досталось в аховом состоянии. Это к слову о том, когда заявляется, что все было хорошо, потом пришел в ноябре Андриасов и все стало плохо… Наверное, некоторым хочется так говорить", - сказал он.

По словам Андриасова, на предприятии его встретили "минус 35 млрд рублей, люди без зарплаты, отсутствие нефти и проавансированных поставок".

Завод приступил к работе

Антипинский НПЗ - крупнейший в России независимый нефтеперерабатывающий завод, был основным активом группы "Новый поток", председатель совета директоров и основатель которой Дмитрий Мазуров был задержан в июле в рамках уголовного дела о мошенничестве. Дело было возбуждено по заявлению Сбербанка, являющегося крупнейшим кредитором группы.

В мае Антипинский НПЗ приостановил прием нефти из-за проблем с финансированием. Производство было возобновлено 18 июля по давальческой схеме, при которой завод перерабатывает нефть, закупленную "Сокар Энергоресурс" (совместное предприятие Сбербанка и группы отраслевых инвесторов, которому принадлежит 80% акций НПЗ). При этом завод не имеет права собственности ни на нефть, ни на нефтепродукты, зарабатывая только на стоимости процессинга.

НПЗ также обратился в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом. Сумма требований по делу - 346,4 млрд рублей. Позднее к делу присоединились кредиторы завода - Абсолют банк, Московский кредитный банк и другие.

Андриасов пояснил, что объем дальнейшей загрузки НПЗ будет зависеть от компании "Сокар Энергоресурс". Мощности НПЗ позволяют перерабатывать до 650 тыс. тонн нефти ежемесячно. "Объем загрузки будет определяться в зависимости от дальнейших решений "Сокар Энергоресурс" - сколько нефти будет закуплено, столько мы и переработаем. Сейчас, до конца июля - 200 тыс. тонн нефти. Среднемесячный объем переработки НПЗ - 650 тыс. тонн нефти", - отметил гендиректор завода.

По его словам, сейчас на заводе осуществляется переработка нефти, закупленной у "Сургутнефтегаза". "Задача всей операции очень простая - поддерживать работоспособность НПЗ. Заводу нужно работать ритмично и без остановки, так как любая остановка - это очень серьезный стресс для оборудования", - добавил Андриасов.

Претензии к Мазурову

Бывшего основного владельца НПЗ Мазурова задержали в Шереметьево 13 июля, он проходит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, которое было возбуждено после заявления главы Сбербанка Германа Грефа.

Согласно заявлению, кредит Сбербанка на $29 млн "Мазуров вместе с неустановленными лицами распределил по своему усмотрению". Деньги банку возвращены не были.

Тверской суд Москвы заключил Мазурова под стражу до 12 сентября. Свою вину Мазуров не признает.

Сам банк сообщил, что обратился в правоохранительные органы по подозрению в незаконных действиях Мазурова и бывшего гендиректора завода Геннадия Лисовиченко. Кредитная организация, помимо прочего, выявила "многочисленные факты заключения АО "Антипинский НПЗ" договоров на нерыночных условиях с аффилированными лицами-посредниками, в том числе и по экспортным контрактам, вследствие чего предприятию нанесен существенный ущерб, а денежные средства в значительных размерах выводились за рубеж".