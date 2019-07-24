Власти Костромской области завершат ремонт проблемной трассы осенью 2019 года

КОСТРОМА, 24 июля. /ТАСС/. Ремонт проблемной трассы в Костромской области Кострома - Суссанино - Буй завершится в октябре 2019 года, работы ведутся по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги". Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе администрации Костромской области.

"Дорога Кострома - Сусанино - Буй - одно из самых оживленных направлений в Костромской области. Ее протяженность - более 100 км, ежедневно по этой дороге проезжает более 5 тыс. машин. Работы на объекте ведутся в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автодороги", на ремонт из федерального бюджета областью привлечено свыше 500 млн рублей. В октябре 2019 года к нормативному состоянию будет приведено 100% дороги", - рассказали в пресс-службе.

Ремонт трассы начался в 2016 году после того, как губернатор Костромской области Сергей Ситников встретился с представителями федеральной власти и регион получил дополнительные средства на ремонт региональных трасс. С 2016 года по 2018 год были проведены работы на 30 км трассы. До этого капитальный ремонт дороги не проводился 20 лет.

В этом году будут отремонтированы участки дороги общей протяженностью 42 км. В настоящий момент ремонт идет в Буйском районе.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.